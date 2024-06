Este sábado 22 de junio se vivió una intensa Noche de Sentencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. El programa empezó con varias sorpresas, como la presencia de Khabir Tello como jurado invitado y el anuncio de que la temática de la noche sería comida española. Después de una ardua competencia, Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe y Cielo Torres fueron enviados a Noche de Eliminación.

El programa empezó con un curioso juego junto a Eugenio, el pulpo. Sin embargo, los problemas empezaron cuando Yaco y Leyla Chihuán obtuvieron resultados muy parecidos y el jurado decidió declarar como ganador a Yaco. Como respuesta, Leyla optó por una drástica “solución” y se negó a ayudar a sus compañeros durante el primer plato.

Pero este no fue el único suceso impactante de la noche, pues Ivana confesó que se hizo una prueba de embarazo. Sin embargo, no reveló si estaba esperando a uno a su segundo bebé, pues comentó que aún no tenía el resultado.

Cuando llegó el momento de degustar el primer plato, el jurado se topó con varios errores. Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando Khabir Tello se mostró incómodo por el caos en la estación de Yaco cuando este le pidió ayuda. Además, Javier Masías, fiel a su estilo, escupió en una servilleta la papa del plato de Leyla por estar cruda,

Pero no todo fue estrés, porque el ocurrente conductor José Peláez hizo una curiosa propuesta para cambiarle el nombre a la Noche de Sentencia. En honor a Leyla, Peláez propuso llamar a "Noche de Leyla" a las sentencias. Finalmente, el jurado probó las paellas de los participantes y terminó decepcionado pues Yaco presentó arroz crudo, mientras que Ivana quemó su comida. Una vez más, Leyla logró evitar ir a eliminación. Por ello, Nelly y Masías optaron por enviar a Ivana Yturbe, Cielo Torres y Yaco Eskenazi a la Noche de Eliminación. ¿Quién será eliminado?