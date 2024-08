Después de una ardua batalla culinaria, sólo un participante pudo salvarse y avanzar a la siguiente etapa de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El primero en ser reprobado fue Phillip Chu Joy, quien ganó el primer plato, pero en el segundo no pudo deslumbrar.

A él se le sumaron Jely Reátegui, quien no tuvo una gran noche. “Sí se logró. Mal, pero se logró. Risas, no faltaron”, comentó la actriz. Finalmente a este grupo también entró Gachi Rivero. “¿Ahora? Eso que no vienes mañana, felizmente”, le dijo a su prima, quien la acompañó esta noche.

Este lunes 12 de agosto se vive un divertido nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los estudiantes recibirán el apoyo de refuerzos y lucharán para no ser enviados a la Noche de Desaprobados. ¿Quién lo logrará?

