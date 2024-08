Javier Masías y Hans Pueller fueron estación por estación verificando la preparación de los participantes. Cuando llegaron al lugar de Adolfo Aguilar y Karen Schwarz, el experto en cocina no dudó en dar un consejo con el que dejó con la boca abierta a Javier Masías.

“El aceite, para que no se queme, ponle un poquito de papel. Esto absorbe la humedad”, comenzó diciendo Hans. Masías se mostró bastante sorprendido. “Esto nunca lo he escuchado en mi vida”, comentó. Hans se animó a explicar el efecto que esto causaría. “Esto va a hacer que el aceite no se ponga negro”, añadió.

Este lunes 12 de agosto se vive un divertido nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los estudiantes recibirán el apoyo de refuerzos y lucharán para no ser enviados a la Noche de Desaprobados. ¿Quién lo logrará?

