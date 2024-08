José Peláez se acercó a las estaciones de los participantes, como de costumbre, para intentar conversar con ellos mientras realizan sus preparaciones. Primero comenzó preguntando sobre cómo se están dividiendo para llegar a tiempo con el platillo. Tras ello, mencionó que muy pocas personas conocen el verdadero nombre del “Chino Pinto”.

“No sabemos tu nombre real. Creo que la gente quiere saber”, expresó el presentador. “Como el nombre de Jelly, que en algún momento era secreto”, fue la respuesta que dio el partner de Jely. Peláez rápidamente se alarmó. “¿Jely no se llama Jely?”, preguntó. “No, mi mamá me puso Jéssica Lisette para que me digan Jelly”, contestó la actriz.

Este lunes 12 de agosto se vive un divertido nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los estudiantes recibirán el apoyo de refuerzos y lucharán para no ser enviados a la Noche de Desaprobados. ¿Quién lo logrará?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.