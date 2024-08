Carlos Palma se convirtió en el quinto expulsado de “La Academia” de “El Gran Chef Famosos”. El locutor fue eliminado tras no convencer al jurado con su segundo plato de la noche y no conseguir los puntos necesarios para pasar al siguiente ciclo.

Antes de abandonar la cocina para siempre, Carlos Palma tuvo palabra de agradecimiento con los jueces: “Gracias maestros. Vine con esa actitud y con la buena onda porque, como le conté a mis compañeros, en días anteriores les decía que, si estoy era un partido de fútbol, yo estaba jugando tiempo extra; me he ido hasta penales”.

Asimismo, el alumno aseguró que no pensó llegar hasta esta instancia de la competencia “con la poca experiencia que tengo en la cocina”. “Creo que en parte ha sido, como he puesto en las redes, porque he dado el 100% hasta este punto que es el punto final. Estoy terriblemente contento”, aseveró.

Además, aseguró que lo más triste de ser eliminados es no ver a sus compañeros y no poder aprender más de la cocina. “Ha sido increíble conocer todos los procesos y saber todo lo que hay detrás de una cocina. Hoy en día aprecio más a las personas que cocinan para su familia, para sus amigos, en general es un chambón y es increíble. Giacomo gracias, eres un tremendo maestro. Nelly, te dije que te tenía que esperar e hice mi pare. Y Javier, gracias por tu sinceridad, se aprecia mucho en realidad”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.