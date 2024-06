¡NO CONVENCIÓ! Yaco Eskenazi se convirtió este lunes en el sexto eliminado de “El Gan Chef Famosos”. El participante tuvo varias dificultades en la preparación del cuy chactado y no deleitó el paladar del exigente jurado.

Antes de irse de la cocina, Yaco tuvo palabras de agradecimiento por la oportunidad. “Nunca es fácil asumir una derrota o que te eliminen de algo, pero no me voy triste porque creo que he aprendido más de lo bueno que de lo malo. No me llevo nada malo del programa; al contrario, me llevo enseñanzas que me van a servir mucho no solamente en la cocina, sino también en la vida, en mi manera de ser, en mi manera de reaccionar frente a algunas situaciones”.

Asimismo, aseguró que “a veces se gana, a veces se pierde”. “Estoy feliz porque se salvaron Cielo e Ivana, las vi muy metidas y con una sazón que de hecho destacaba. Les agradezco la oportunidad de estar aquí, de divertirme con ustedes. Ya será hasta la próxima”, dijo antes de abandonar la cocina.