En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, Tito Vega no ocultó su faceta como coach experto ante la curiosidad del conductor Armando Machuca, quien le pidió que le dirija unas palabras a todos los televidentes del programa gastronómico de Latina.

“Todo se puede, así pienses que hoy es el día más triste de tu vida”, aseguró el famoso. Armando aprovechó y le confesó que no se sentía de la mejor manera durante esa noche.

De inmediato, Tito comenzó con sus preguntas para dar con el fondo de la situación. “Amigo, ¿a qué se debe que estés con esa actitud?”, consultó el competidor. “Tengo poca emoción en mi vida”, respondió Armando rápidamente.

“¿En qué te suma eso hoy?”, volvió a interrogarlo Tito. “No me suma nada porque me siento peor. Me gustaría estar feliz, pero me siento así”, confesó el conductor. “¿Qué es lo que ayudaría a llegar a ese lugar a donde quieres llegar”, preguntó de nuevo el participante.

Luego de reflexionar, Armando supo qué responder. “Poner recta la espalda y mirar arriba”, contestó. “¿Qué esperas para hacerlo?”, quiso saber Tito. “Lo haré”, aceptó el presentador.

“Qué extraordinario, debe escribir 3 libros. Me voy motivado”, agradeció Armando antes de abandonar la estación del competidor.

