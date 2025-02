En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, Mariella Zanetti se declaró “melosita” como el chanchito que le tocará preparar a todos las duplas. Con esta confesión, el presentador Armando Machuca quiso saber más sobre la relación con su esposo.

“Usted hace comentarios de sus hijos, pero hay un melosito: el papá de Massi. ¿Por qué nunca me lo trae al papá de Massi?, consultó el conductor.

De inmediato, Mariella puso en lugar al conductor con contundente respuesta. “No me estés quemando, a mi esposo NO le gusta la TV, no me lo traigas acá. Déjamelo a él en la casa, tranquilo”, pidió la participante.

Además, la famosa explicó por qué es conveniente que su esposo prefiera estar en casa. “Está tendiéndome la cama, haciéndome mi sopita para cuando yo llegue, que me atiende rico con mis masajitos de pie”, detalló. “No me muevas el gallinero”, finalizó Mariella como ultimátum.

