En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, Pericotitos, Sumac ha logrado conquistar los corazones de los espectadores gracias a su gran apoyo y complicidad con su padre, Anthony Chávez. La dupla, que se lleva muy bien dentro y fuera de la cocina, ha sido una de las más queridas del programa.

Sin embargo, tras preparar los tallarines con albóndigas, Sumac no dudó en ser crítica con el desempeño de su papá. Durante la degustación, Armando Machuca le preguntó: “Sumac, he visto que te has acabado todo el tallarín, ¿algún consejo para tu papá?”, y la pequeña, entre risas, respondió: “Es muy poco tallarín.”

Con una sonrisa, Anthony le preguntó: “¿Estás decepcionada del trabajo de tu padre?” y Sumac, sin perder el humor, dijo: “No mucho, pero a la otra me gustaría que tenga más fídeos.”

¿Será que Anthony logrará mejorar su plato en la próxima competencia? ¿Le dará más fideos a Sumac en su próximo platillo? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para ver qué sucede!

