En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, la dupla de Steve Palao y Aitana se ha ganado el cariño del público. Sin embargo, en la segunda mitad de la competencia, Steve tuvo un complicado desempeño en el reto de adivinanzas, donde los adultos debían descifrar el nombre de películas escritas con sus antónimos.

Mientras Tilsa Lozano, Allison Pastor y los demás sumaban puntos, Steve no había logrado acertar ninguna. Primero, tuvo problemas con la película “Frozen”, ya que no supo decir el nombre correcto. En ese momento, Armando Machuca le preguntó por qué no estaba participando, a lo que Steve respondió: “Lo que pasa es que me da miedo poner mi mano en el botón porque puedo golpear a las señoritas”.

A pesar de su precaución, vio una oportunidad cuando apareció la película “¿Y dónde están las rubias?”, pero Anthony Chávez fue un poco más rápido y le ganó el punto.

¿Logrará Steve recuperarse en la competencia? ¿Podrá sumar puntos en los próximos retos? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para descubrirlo!

