Santiago Suárez deleitó los oídos de todos los presentes en la cocina de “El Gran Chef Famosos” al cantar un sencillo que es todo un éxito en redes sociales actualmente: “Partido en dos” de La Única Tropical.

El participante, en medio de la tensión que se vivía en la cocina, empezó a entonar: “En la noche la sueño/Y todavía no entiendo/Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó”.

Este lunes 15 de julio se vive una noche dedicada a la gastronomía colombiana en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se enfrentan en la cocina para conseguir un cupo en la ronda final, ¿quién lo conseguirá?

