¡TODO POR SU SAZÓN! Karina Borrero se convirtió en la segunda participante en conseguir un cupo directo a la ronda final de “El Gran Chef Famosos”. La participante convenció a los integrantes del jurado con su sancocho colombiano.

La periodista tuvo varios problemas durante la preparación del plato típico de Colombia; incluso vio cómo todo el líquido de su olla a presión salía disparado por toda la cocina.

Así que, al conocer la noticia, Karina no dudó en alegrar. “No me lo puedo creer. ¿En serio? Esos comentarios me estrujaron el corazón cuando dijeron ‘un poquito salado’. Pensé que no iba a pasar. Ahhhh”, gritó de emoción.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.