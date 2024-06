Yaco Eskenazi enfrenta este lunes su SEGUNDA Noche de Eliminación en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. El participante hizo un mea culpa y reconoció QUÉ ERROR cometió para estar en peligro de abandonar la cocina.

Mientras cocinaba, el competidor aseguró ante las cámaras: “Quisiera demostrar que puedo tener paciencia, tolerancia en la cocina, que creo que es lo que me ha faltado. En algunos momentos me desespero, me frustro y me voy de la cocina porque se me va la cabeza”.

Asimismo, aseguró que usará toda su sazón en los platillos de esta noche para convencer al jurado. “Creo que tengo buena sazón, pero me está faltando la paciencia que se necesita en una cocina y el orden que lo había tenido en las primeras fechas pero que he ido perdiendo por desesperado. Creo que estoy en esta Noche de Eliminación por errores muy puntuales, caí en Sentencia por errores muy puntuales que podría no haber cometido. Así que vamos a darle que hoy nos salvamos”.

Este lunes 24 de junio se vive la sexta Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”. Uno de los tres participantes ABANDONARÁ la cocina, ¿quién NO convencerá el paladar del jurado?