Luego de una exhaustiva evaluación, el conductor de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, José Peláez, reveló las notas de los primeros platos de los participantes. La más alta fue la de Carlos Palma, quien logró conquistar al jurado con su cóctel bandera y su perfecta vuelta al mundo. Sin embargo, el conductor le jugó una broma a Christian Thorsen, quien creyó que había obtenido el puntaje más alto. “Ya iba a saltar”, comentó.

Cuando solo faltaban dos notas por anunciar, Peláez decidió preguntarle a los estudiantes quién creían que había logrado obtener un 18.5. Gachi Rivero y hasta el mismo Christian apostaron por Carlos. En ese momento, el presentador dio con una asombrosa respuesta.

“Pues no, fue Thorsen”, gritó. Pero, solo un segundo después, Peláez cambió su revelación. “No mentira, fue Palma”, aseguró. La broma del conductor despertó las risas en los estudiantes de La Academia. “Ya pues, Peláez, no me asustes. Yo pensé que ya había ganado”, manifestó ante las cámaras.

Este sábado 27 de julio, los participantes de “El Gran Chef Famosos, La Academia” vivirán una divertida noche como parte de la celebración por fiestas patrias. Los seis estudiantes de segundo ciclo deberán dejarlo todo en la cocina para lograr aprobar y pasar directamente al tercer ciclo, pero solo tres lo conseguirán. ¿Quiénes irán a Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.