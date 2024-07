A pocos minutos de que termine el tiempo de preparación del cóctel bandera, Jely Reátegui decidió atreverse a hacer la temida vuelta al mundo. Sin embargo, el asunto terminó bien y la estudiante acabó tirando el trago al piso de la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

Los nervios se apoderaron de la participante, por lo que el jurado de la competencia trató de calmarla para que termine de preparar sus cócteles. En el minuto final de la preparación, el jurado Javier Masías le gritó a Jely que hiciera la vuelta al mundo, pero Jely terminó tirando todo el piso.

El divertido accidente no pasó desapercibido y provocó risas en los jurados. “¡Resuelve, resuelve!”, exclamó Masías. Así, Jely decidió intentar hacer el truco una segunda vez, pero sin buenos resultados, pues los hielos y el trago de la estudiante salieron volando. “Se me ha bajado la presión, alguien me pasa un limón por favor”, expresó la estudiante Reátegui.

Este sábado 27 de julio, los participantes de “El Gran Chef Famosos, La Academia” vivirán una divertida noche como parte de la celebración por fiestas patrias. Los seis estudiantes de segundo ciclo deberán dejarlo todo en la cocina para lograr aprobar y pasar directamente al tercer ciclo, pero solo tres lo conseguirán. ¿Quiénes irán a Noche de Desaprobados?

