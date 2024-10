José Peláez fue el encargado de dar la GRAN noticia de la noche: este viernes 25 de octubre se llevará a cabo las esperadas batallas culinarias del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

Pero eso NO es todo. Si no que, en esta ocasión, el show de medio tiempo estará a cargo de ex participantes de “El Gran Chef Famosos”.

“Cuidado jurado Masías que se malogra las rodillas. Mañana reencuentro de Skándalo en la cocina de El Gran Chef Famosos”, sentenció Peláez. La más emocionada, como lo evidenció ante cámaras con su gran sonrisa, fue la jurado Nelly Rossinelli.

Este jueves 24 de octubre se vive la tercera noche del Ciclo Vacacional en la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes siguen luchando para acumular la mayor cantidad de puntos en la tabla de puntaje, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.