Luigi Monteghirfo y Chapasa NO consiguieron emplatar el tartar de salmón y mango que debían presentarle al exigente jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Ambos alumnos solo enviaron el plato que iba a ser evaluado por los otros invitados.

Los jueces llegaron a la estación de Luigi y notaron que no podrían probar su primer plato de la noche. El participante se excusó afirmando que solo le dio tiempo para emplatar uno. “Bueno hermano, no podemos calificar lo que no podemos probar”, se lamentó Giacomo Bocchio. “Me da mucha pena”, agregó Javier Masías.

Misma situación vivió el jurado al llegar a la cocina de Chapasa. “Me faltó el tiempo para emplatar”, se lamentó el actor de “Pituca sin Lucas”. “De nuestra parte no hay calificación”, sentenciaron los jueces.

Este jueves 24 de octubre se vive la tercera noche del Ciclo Vacacional en la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes siguen luchando para acumular la mayor cantidad de puntos en la tabla de puntaje, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.