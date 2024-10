Luigi Monteghirfo sorprendió con su gran revelación en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El alumno afronta el Ciclo Vacacional y confesó haberle pedido sus mejores consejos al exparticipante Junior Silva.

“Estoy sorprendido de estar en ese puesto. Pero lo tomamos con calma. He estado referenciándome con el buen amigo Junior Silva y me ha dicho…”, confesó.

Y Peláez, junto al jurado, se empezaron a reír de la situación al ser conscientes de que su “consejero” no ha sido de los mejores participantes que ha pasado por la cocina. “Ha hablado con Carlos Junior Silva, no sé si es la mejor persona para referenciarse…”, se lamentó Peláez.

Al escuchar los comentarios, Luigi se arrepintió: “Cuando me pidieron una referencia, confié a ciegas en uno de mis mejores amigos Carlos Junior Silva Reátegui, pero acá me han dicho que no saben si es la mejor referencia… ¿Ahora qué hago?”.

Este jueves 24 de octubre se vive la tercera noche del Ciclo Vacacional en la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes siguen luchando para acumular la mayor cantidad de puntos en la tabla de puntaje, ¿qué sucederá?

