Este miércoles 23 de octubre se transmitió la segunda noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia“. Luigi Monteghirfo, Raysa Ortiz, Chapasa, Anthony Chávez, Milena Warthon y Erick Delgado tomaron sus estaciones para luchar durante los seis días de competencia y obtener uno de los cupos para volver al concurso culinario de Latina Televisión.

Como primer plato de la noche, los expulsados tendrán que preparar salpicón de pollo con palta. Aunque parece una receta sencilla, ellos se complicaron demasiado. Además, hay que resaltar que había seguridad, la cual resguardaban todo el almacén.

A pesar de que Chapasa y Raysa Ortiz hicieron el mejor de sus intentos para lograr burlar los accesos, no lo consiguieron. Pero eso sí, las risas no se hicieron esperar. Aunque minutos más tarde, Erick Delgado la pasaría muy mal, luego de que por un corte, no pudiera desplegar su mejor nivel culinario.

No sólo ello, sino que al no presentar el trabajo completo, el deportista obtuvo cero puntos por parte del jurado. Tras ello, Luigi Monteghirfo intentó consolarlo, brindándole unos tips que Junior Silva le había dado.

Finalmente, el segundo plato se definió en un versus entre dos participantes. El que ganaba se llevaba los cinco puntos, mientras que el perdedor se iba con las manos vacías. Raysa Ortiz se impuso a Chapasa, Luigi Monteghirfo logró vencer a Milena Warthon y Anthony Chávez se llevó la victoria ante Erick Delgado.

