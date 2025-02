En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, Anthony Chávez y su hija Sumaq siempre han demostrado mucha seguridad en sus platos. Luego de poner a hornear su pao de queijo, ambos decidieron tomar un descanso.

“Los veo bastante relajados”, los interrumpió Nelly Rossinelli. “Uy, recontra, no sabes”, respondió de inmediato Anthony. “¿Qué ha pasado? ¿Han terminado con tiempo? Tu estación está limpia…”, observó la jurado.

Sin embargo, la dupla no se esperó que Nelly les hiciera una alarmante consulta. “¿Le pusiste queso encima?”, interrogó la jurado. “Sí, Luciano me dijo que tenga cuidado porque de repente se quemaba, lo he integrado a la bolita”, explicó el competidor.

Tras un incómodo silencio, Anthony se animó a hacer una pregunta. “¿Le echo un poquitito más?”, le consultó a Nelly. “Si piensas que le puedes poner, ponle. Quedan 10 min, toma decisiones”, sugirió la jurado.

“Pa, creo que esta vez Nelly nos complicó las cosas”, se asustó Sumaq. “Confirmo”, coincidió su padre.

