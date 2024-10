Milena Warthon protagonizó un BLOOPER en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La artista no siguió la receta y olvidó poner un ingrediente CRUCIAL en la preparación de su quiche de espinaca.

La alumna de “La Academia” NO puso el tocino en el relleno. “No puede ser que me esté pasando esto en una Noche de Expulsión. ¿Qué fue Milena? ¿Qué fue? Amigos, me río para no llorar”, se lamentó.



Este lunes 07 de octubre se vive la tercera Noche de Expulsión en la nueva edición de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos luchan para no ser eliminados de la cocina, ¿quiénes lograrán pasar al siguiente ciclo de competencia?

