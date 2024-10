Milena Warthon se convirtió en la tercera ELIMINADA de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La Reina del Pop Andino no conquistó el paladar del exigente jurado y abandonó la competencia culinaria de Latina Televisión.

Antes de salir del set, Milena tuvo palabras de agradecimiento por la oportunidad. “Muchas gracias, he aprendido mucho. No pensé que me iba a poner tan triste, pero nada. Lo bueno es que, como dijo Giacomo, me frustré, pero presenté. Ese es el mayor logro que me llevo de aquí: hay que seguir intentando”.



Asimismo, envió un sentido mensaje a sus seguidores. “Gracias a todos los chefcitos, un besito, espero que los haya divertido. ¿Quién sabe? Tal vez me vuelvo chef y pongo mi restaurante bonito. Muchas gracias”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.