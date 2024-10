Raysa Ortiz suplicó ante las cámaras del set de “El Gran Chef Famosos, La Academia” NO convertirse en la tercera eliminada de la temporada por un motivo MUY importante.

“Por favor, me tengo que salvar, no me puedo ir. Tengo que ser la revancha de mi hermana. Tengo que ganar esa olla, así que vamos a cortar, vamos a hacer el mise en place”, pidió la actriz.



Este lunes 07 de octubre se vive la tercera Noche de Expulsión en la nueva edición de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos luchan para no ser eliminados de la cocina, ¿quiénes lograrán pasar al siguiente ciclo de competencia?

