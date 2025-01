La cocina más famosa del Perú recibió una dosis extra de humor y carisma con el regreso de Mauricio Mesones al set de El Gran Chef Famosos. Esta vez, el cantante y exparticipante llegó como conductor estrella, reemplazando a Peláez por un día, y lo hizo de la mejor manera, llenando de risas y ocurrencias a todos los presentes.

Durante su retorno, Mauricio no solo sorprendió a los participantes con su desparpajo, sino que también protagonizó un momento memorable con Ricky, quien le preguntó en tono curioso: “¿Cómo estás, Mauricio? ¿Por qué no me miras a los ojos?”.



Fiel a su estilo bromista, Mauricio respondió: “Lo que pasa es que estoy triste y cansado por haber llorado toda la noche. Yo quería que Canchita pierda ayer para poder verla hoy. He llorado por ti, Canchita, te extraño, yo voy a tener tu amor”.

El inesperado comentario arrancó carcajadas de los participantes y un aire de sorpresa que Mauricio coronó mandándole un beso volado a Canchita Centeno, demostrando una vez más por qué es uno de los favoritos del público.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.