En El Gran Chef Famosos, cada participante está luchando con todo por mantenerse en la competencia, y Ricky Trevitazzo no es la excepción. Después de una destacada jornada donde sus tortillas fueron premiadas como el mejor plato de la noche, el participante esperaba un beneficio que lo impulsara aún más.

Sin embargo, cuando le anunciaron que su recompensa sería la ayuda de Mauricio Mesones por 5 minutos, su expresión cambió. La sorpresa fue evidente y la duda lo invadió. ¿Era una broma? Mientras Lita Pezo se reía de la situación, Ricky permaneció con los brazos cruzados, claramente desconcertado.

Ante la cara de incertidumbre de Ricky, Mauricio Mesones no tardó en intervenir: “¿Qué pasó, señor? ¿No le ha gustado?”. Ricky, visiblemente sarcástico, respondió frente a las cámaras: “Qué chévere, Mauricio me va a ayudar cinco minutos”. El tono de su voz reflejaba cierta ironía, dejando claro que no estaba seguro de qué esperar de esa ayuda.

Mauricio, sin perder su característico humor, continuó: “Cuando empezó el programa me dijo que era su hermano y ahora…”. La situación se volvía cada vez más cómica y llena de tensión.

Con esta dupla en la cocina, ¿lograrán coordinarse para sacar lo mejor de su talento y salvarse de la eliminación? ¡No te pierdas la próxima entrega de El Gran Chef Famosos para descubrir cómo se desenvuelve esta curiosa relación en la cocina!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

