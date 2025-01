En El Gran Chef Famosos, Emilram Cossío ha ido mejorando cada semana y esta noche sorprendió a los jurados con su preparación de los langostinos a la crema con espagueti. A pesar de algunos altibajos en la cocina, el actor sigue dando lo mejor de sí para asegurar su lugar en la competencia.

Sin embargo, los comentarios sobre su plato fueron divididos. Nelly Rossinelli destacó que el plato estaba casi perfecto, pero “solo le faltó sal”. A pesar de ese elogio, Javier Masías no fue tan indulgente: “No se ha formado una croqueta, no me ha gustado y siento que está muy cocido, incluso quemadito”, dijo con un tono crítico. Aunque Emilram miraba con desconcierto, Masías continuó: “Se puede comer, pero no me ha gustado”.

Pero cuando la situación parecía crítica para Emilram, Giacomo Bocchi intervino para defenderlo y lo felicitó por su progreso: “Buen trabajo, me vas impresionando a lo largo de los días”, comentó. Luego, con una sonrisa, agregó: “Quedarte en tercer puesto en tu temporada y ahora veo que te sientes cómodo con tu cocina”.

La tensión en el set es palpable. ¿Logrará Emilram superar la barrera entre los gustos de los jurados y continuar en la competencia? ¡No te pierdas lo que sucederá en el próximo episodio de El Gran Chef Famosos!

