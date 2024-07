¡NO LE GUSTÓ! El jurado Javier Masías no se quedó callado al momento de criticar los macarrones de Arianna Fernández en la nueva Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos”.

La participante no tuvo una buena noche en la cocina y no terminó de cocinar el postre que debía presentarle al jurado.

Ni bien tuvieron los macarrones en las manos, los jueces criticaron el trabajo. “¿Qué es esto? Realmente que nunca había visto un macarrón a este nivel. Se me pega en las muelas. No Ariannita, no te fue bien”, aseveró Giacomo Bocchio.

En tanto, Nelly Rossinelli resaltó la importancia de la presentación para el jurado. “No hay nada bien (en el plato)”, sentenció. Y, por último, Masías agregó: “Esto es muy desagradable, discúlpenme”.

Este martes 02 de julio se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación, ¿quién lo conseguirá?

