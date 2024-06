Yaco Eskenazi aplicó la recomendación de su familia y puso a tostar un poco de orégano en la tapa de su olla para, al final, echarla sobre su chupe de quinua. Sin embargo, el participante de “El Gran Chef Famosos” NO contó con la irrupción de Javier Masías en su cocina.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos RESUMEN: Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe y Cielo Torreas podrían abandonar la competencia

El crítico gastronómico llegó a la estación de Yaco para supervisar la preparación del chupe y, sin darse cuenta, tiró TODO el orégano al PISO.

Al darse cuenta de que había un polvo sobre el piso, Masías le preguntó a Yaco que era eso y este le respondió: “(Era) Mi oreganito que estaba en la tapa. Pero no se preocupe. No te preocupes, he hecho más”.

Al darse cuenta de su error, Javier Masías HUYÓ de la cocina de Yaco Eskenazi; aunque no se libró de la burla de sus compañeros del jurado.

Este lunes 24 de junio se vive la sexta Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”. Uno de los tres participantes ABANDONARÁ la cocina, ¿quién NO convencerá el paladar del jurado?