El jurado Javier Masías se mostró gratamente sorprendido con el plato de Matilde León en la tercera noche del Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El crítico gastronómico tuvo un comentario positivo para el estofado de lengua.

A pesar de no ser el mejor plato de la noche, Masías reconoció y aplaudió el esfuerzo de Matilde en la cocina. “Yo no creo que has avanzado, yo veo un avance cuántico, que te has ido a otra galaxia. Te falta todavía mucho, pero está yendo para la dirección correcta”, le dijo el jurado a la actriz de “Papá en Apuros”.

Este jueves 22 de agosto se vive una nueva noche en el Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis participantes expulsados luchan para acumular la mayor cantidad de puntos que les de la oportunidad de regresar a la competencia culinaria de Latina Televisión.

