Israel Dreyfus se mostró totalmente feliz con el resultado de su Cordon Bleu en la tercera noche del Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El alumno aseguró, además, que incluso su padre se sentiría orgulloso de ver su plato.

“Estoy satisfecho. De hoy en adelante estoy seguro de que voy a poder hablar de ese plato maravilloso en la casa de mi papá”, aseguró Israel frente a los integrantes del jurado de “El Gran Chef.

Asimismo, los jueces tuvieron comentarios positivos sobre su preparación. Por su lado, nelly Rossinelli aseguró: “Me ha gustado mucho tu plato”; mientras que Giacomo Bocchio agregó: “El pollo y la salsa están bien. En el caso de la guarnición, era un majado de papa, no tan prensado”.

Por último, Javier Masías aseveró: “Claramente has superado cualquier problema. El enrollado está impecable, la fritura está perfecta, la cocción está perfecta. No tengo ninguna queja sobre la proteína. Creo que la salsa blanca está bastante bien. Me lo puedo terminar”.

Este jueves 22 de agosto se vive una nueva noche en el Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis participantes expulsados luchan para acumular la mayor cantidad de puntos que les de la oportunidad de regresar a la competencia culinaria de Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.