El chef Giacomo Bocchio recuperó la fe en Matilde León, luego de su buen desempeño en el primer plato de la tercera noche del Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

El jurado pasó por su estación, junto a Nelly Rossinelli y Javier Masías, para evaluar su chicharrón de pollo acompañado de honey mustard. Luego de probar el plato, el chef aplaudió el avance de Matilde.

“Está bien Matilda. Yo en un momento he tirado la tolla contigo. Pero esto de verdad que está muy bien. Te felicito. Recojo esta toalla (…) Matilda, esto es lo mejor que has hecho en todo el tiempo que has estado en la cocina. Te felicito. Quédate con eso, sigue avanzando”, aplaudió el jurado.

Este jueves 22 de agosto se vive una nueva noche en el Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis participantes expulsados luchan para acumular la mayor cantidad de puntos que les de la oportunidad de regresar a la competencia culinaria de Latina Televisión.

