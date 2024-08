Matilde León empezó la tercera noche del Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia” con una actitud completamente DISTINTA. Por eso, frente a cámaras, aseguró que interpretaría a un personaje para armarse de valor.

“Ayer tuve una conversación con Gino Assereto que me dio mucha motivación. Él me dijo que yo tenía que creérmela. Y lo que pasa es que yo Matilde no me la creo porque siento que no soy buena en esto. Pero yo soy actriz, entonces hoy no voy a ser Matilde; sino un personaje: Matilda, quien sí es profesional”, reveló la actriz de “Papá en Apuros”.

Al escucharla, el conductor José Peláez aseguró que Matilde León está aplicando una “construcción de personaje” en esta noche de competencia.

Este jueves 22 de agosto se vive una nueva noche en el Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis participantes expulsados luchan para acumular la mayor cantidad de puntos que les de la oportunidad de regresar a la competencia culinaria de Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.