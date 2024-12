Luigui Carbajal y Diana Sánchez conquistaron el paladar del exigente jurado con sus platos de cerdo enrollado con puré de manzana y se salvaron de la temida Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”.

El primer salvado de la noche, pese a no haber presentado un plato visualmente atractivo, fue Luigui. “No me alegro porque no voy a venir, porque a mí me encanta venir, pero tengo que ir a comprar las cosas para los niños, la esposa. Me largo”, confesó.

En tanto, la segunda salvada de la noche fue Diana; dejando en Noche de Sentencia a Emilram Cossío, Rocky Belmonte y Canchita Centeno.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.