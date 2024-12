Luigui Carbajal tuvo dificultades para terminar el emplatado de su cerdo enrollado con puré de manzana en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Lo único que quería el participante era cumplir con el reto culinario de esta noche.

Y, a pesar de que visualmente su plato era un DESASTRE, el jurado valoró el sabor de su preparación. “No se ve muy bien, se ve sucio el plato. No se ha visto que has logrado lo que has querido hacer con limpieza a la hora de emplatar. El puré de manzana me encanta”, aseguró Giacomo Bocchio.

En tanto, Javier Masías agregó: “Las apariencias engañan, el sabor está bien rico”.

Este miércoles 18 de diciembre inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes inauguran la temporada navideña en la cocina por todo lo alto, ¿quiénes caerán en la temida Noche de Sentencia?

