Canchita Centeno tuvo varias dificultades al momento de preparar su cerdo enrollado con puré de manzana. La participante de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” no supo llegar al sabor correcto de la salsa que acompañaba este plato.

El jurado NO le perdonó ese detalle. “Le faltó un poco de sal, pero el enrollado está rico. El puré se cae, está aguachento, no me gusta”, aseveró Javier Masías.

En tanto, Nelly Rossinelli se fijó, precisamente, en la salsa del cerdo. “Le ha faltado sazón en la salsa. Has tenido que quitarle un poco de líquido al puré para que tenga cuerpo”. “El enrollado está sabroso, y, en este caso, más que puré de manzana, parece salsa de manzana”, añadió Giacomo Bocchio.

Este miércoles 18 de diciembre inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes inauguran la temporada navideña en la cocina por todo lo alto, ¿quiénes caerán en la temida Noche de Sentencia?

