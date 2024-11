Luigui Carbajal, a pesar de tener el contador en pantalla grande, no se fijó en el tiempo restante para presentar el primer plato en su debut en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Es por esa distracción que el integrante de Skándalo NO pudo presentar la sopa de pollo que había preparado.

Pese a tener la presión de compañeros como Jota Benz, Luigui no fue consciente del tiempo y, cuando faltaban solo 5 segundos intentó emplatar, pero falló. “No pude servir por no concentrarme. No emplaté”, se lamentó.

Este martes 26 de noviembre se vive la PRIMERA NOCHE de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes de TODAS las temporadas buscarán alzarse con la Olla de Oro, ¿qué sucederá?

