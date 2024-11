Zelma Gálvez pasó un grato momento en la cocina de “El Gran Chef Famosos” durante su participación en “El Restaurante”. Pero, esta vez viene por su revancha. Aunque, su propósito parece verse ESTANCADO por ¿sus compañeros?

La participante se ASUSTÓ al tener en la misma competencia a 3 finalistas: Emilram Cossío, Jota Benz y Diana Sánchez.

“Cuando me convocaron, pensé que era por cariño, porque me extrañaban. Y yo vine contenta porque pensé que todo iba a ser fácil y feliz. Pero ahora que me encuentro con cada compañero que va a competir, ¿me han mandado a qué? ¿a primera fila? ¿al matadero? Me han mandado a todos los finalistas, ¿ya fui?”, se cuestionó.

Este martes 26 de noviembre se vive la PRIMERA NOCHE de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes de TODAS las temporadas buscarán alzarse con la Olla de Oro, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.