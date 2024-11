Luigui Carbajal regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” en búsqueda de la ansiada Olla de Oro. Pero, ni bien ingresó al set, fue “COMPARADO” con el artista colombiano Maluma, ¿por qué?

En su presentación, el conductor José Peláez aseguró que es “una estrella de la música que estamos seguros brillará nuevamente en esta cocina”. Al escucharlo, Diana Sánchez le preguntó: “¿Maluma?”.

Y, para seguirle el juego, Peláez contestó: “No es Maluma, Diana. No es Maluma, pero es alguien similar. Mejor que Maluma, él es Luigui Carbajal”. “Volví a El Gran Chef. Qué feliz y contento me siento, en verdad”, agregó el participante en el confesionario.

Este martes 26 de noviembre se vive la PRIMERA NOCHE de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes de TODAS las temporadas buscarán alzarse con la Olla de Oro, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.