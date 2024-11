Carla Rueda Cotito participó de una dinámica muy interesante a pocos minutos de conocer al ganador. Cuando se tocó el tema de su papá, no pudo contener las lágrimas.

“Algo maravillosa y bueno que me dio el programa… Esa Carla soñadora, que quería que su papá estuviera en los momentos buenos, importantes… Me lo dio el gran chef”, expresó. “Mi papá está enganchadísimo en el programa, me dio su bendición en los momentos más fuertes de la competencia”, agregó.

Este lunes 25 de noviembre se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los dos participantes que continúan en competencia lucharán por alzar la ansiada Olla de Oro, ¿quién se convertirá en el flamante campeón?

