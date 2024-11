Llegó el jurado sorpresa a la cocina del programa. Ninguno de los participantes se esperó que esto realmente sucediera. Francesco De Sanctis evaluará el primer platillo de los competidores.

Ante ello, José Peláez le preguntó si para él ya existía algún ganador. “¿Tienes tu favorita o favorita… o todavía no te decides?”, consultó. Sin embargo, no se animó a soltar ningún nombre. “Prefiero guardarlo para el final, a ver si me sorprendo”, sentenció.

Este lunes 25 de noviembre se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los dos participantes que continúan en competencia lucharán por alzar la ansiada Olla de Oro, ¿quién se convertirá en el flamante campeón?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.