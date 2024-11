Diana Sánchez se quedó a poco de alzar la ansiada Olla de Oro en la primera promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Así que ahora, en “La Súper Revancha”, dejará todo de su sazón para alcanzar el objetivo; aunque AÚN NO olvida el sueño frustrado de hace unas semanas.

“He venido a esta temporada para, tan solo, sacarme la espina que tengo atravesada de no haber ganado mi temporada. Así que tengo que ganar, sino me retiro a mi casa. Después de esto, señor, no hay más”, sentenció Diana.

Este martes 26 de noviembre se vive la PRIMERA NOCHE de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes de TODAS las temporadas buscarán alzarse con la Olla de Oro, ¿qué sucederá?

