En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, los participantes luchan con todas sus fuerzas para evitar ser eliminados y mantenerse en la cocina más famosa del Perú. Durante la preparación de un plato cuzqueño, Canchita llenó de energía el set al conversar con Peláez, quien rápidamente llevó esa chispa a la estación de Leslie Stewart.

Peláez, divertido, le dijo a Leslie: “Nunca te he escuchado decir ‘Salsa’ como Canchita, te imploro que lo hagas”. Aunque Leslie inicialmente se excusó diciendo: “Es que nunca lo he escuchado”, Canchita no perdió la oportunidad de explicarle su técnica: “Primero inhalas, colocas el aire en el diafragma y luego ¡SALSA!”.

Leslie se animó a intentarlo, pero el resultado no convenció. Para las cámaras, Canchita comentó entre risas: “Muy desabrida esa salsa. Tiene mucha leche y mucho queso”. Además, le dio un consejo: “Leslie, por favor, un poquito de flow, ponle pimienta”.

¿Conseguirá Leslie mejorar su “salsa” y mantenerse en competencia? ¿Qué otras sorpresas traerá esta intensa Noche de Eliminación? ¡No te pierdas el programa y vive cada momento lleno de sabor y diversión!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.