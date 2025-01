En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha los participantes vivieron una noche llena de tensión y sabor, en la que nadie quiere ser eliminado. Desde el inicio, los concursantes fueron recibidos con música típica del Cuzco y un elenco de danza que anunciaba el tema de la noche: comida cusqueña.

Aunque muchos mostraron entusiasmo, Leslie Stewart parecía menos entusiasta. Al ser consultada por Peláez sobre su expresión de asombro, Leslie explicó: “Amo el Cuzco, es una ciudad a la que voy una o dos veces al año”, dejando claro su aprecio por esta región del Perú.

No obstante, agregó que el desafío no sería nada fácil: “Tiene platos muy difíciles que uno no maneja y estamos en noche de eliminación”, señalando que no tienen margen de error.

¿Logrará Leslie superar esta prueba y continuar en competencia? ¿Qué otros momentos llenos de emoción y sazón nos esperan en esta noche decisiva? ¡No te pierdas el programa y descubre quién se despide de la cocina más famosa del Perú!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

