Diana Sánchez le ha traído alegría y buenos ratos a El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, pero para la icónica concursante no todo siempre fue risas. También ha pasado por episodios muy vergonzosos en su vida. Esta vez, se atrevió a contar una divertida anécdota, ¿qué dijo?

Para el segmento “¡Hola Latina!”, Diana Sánchez recordó cuando dictaba clases de baile en grandes escenarios con público incluido. “Recuerdo que estaba como: ¡Sí, patadas, arriba el brazo!”. Hasta que escucho a alguien del público decir: “Tienes un HUECO en el PANTALÓN. Está ROTO”.

A Diana no le quedó otra salida que fingir demencia y seguir el show. “Me toco el totis y literal, hermana, un HUECAZO, dije: “No importa, me haré la que no he visto nada y voy a seguir trabajando”. Una profesional, yo con el pompis congelado, pero seguí bailando” .

Esa misma resiliencia y ganas de afrontar cada reto parecen haber llevado a Diana Sánchez a ser una de las finalistas del programa culinario de Latina, ¿conseguirá levantar la Olla de Oro?

