Leslie Stewart hizo su mejor intento de cocinar unas buenas empanadas de yuca al jurado de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Sin embargo, la presentación de su plato NO fue la mejor y los jueces se lo hicieron notar.

La primera en puntualizar sobre el aspecto de las empanadas fue la jurado invitada Brenda Dávila. “Estéticamente no están bonitas, pero están bien ricas. Me ha gustado el relleno. Me ha gustado la textura de la masa. No es súper crocante, pero es súper buena la textura de la masa”, sentenció la chef.

Así que, a modo de broma, Leslie Stewart les pidió que apliquen la técnica de la película “Bird Box” y se pongan una venda en los ojos para no ver las empanadas y solo disfrutar de su sabor. “Señores, no miren ustedes. Solamente (coman) a ojitos cerrados”, suplicó.

Este miércoles 08 de enero se transmite el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. En esta nueva Noche de Sentencia, los participantes lucharán por su permanencia en el programa, ¿quién de ellos lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.