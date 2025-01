Ricky Trevitazzo NO soportó el estrés de la cocina en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” y terminó EN CRISIS durante la preparación de sus empanadas de yuca para el primer plato de la noche.

El primer BLOOPER que cometió el artista fue NO recordar dónde estaba el relleno de sus empanadas. “No está mi relleno”, se quejó Ricky a viva voz desde su estación de trabajo. Y, entre risas, su compañera Leslie Stewart le respondió: “Lo pusiste en la refri, mi amor”.

Y no sólo eso. Sino que, unos minutos después, Ricky se DESESPERÓ por no poder despegar la masa de yuca del papel manteca. “Se me está pegando esta vaina y no puedo… Una pastilla para los nervios”, suplicó ante las cámaras. Además, botó sus huevos sancochados al piso. “Se le cayeron los huevos”, se rio Leslie.

Este miércoles 08 de enero se transmite el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. En esta nueva Noche de Sentencia, los participantes lucharán por su permanencia en el programa, ¿quién de ellos lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.