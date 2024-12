La noche de eliminación de El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha llegó con un giro inesperado. Zelma Gálvez, quien había sido una de las participantes más queridas del programa, se enfrentó en la segunda ronda a sus demás compañeros y tras ser salvado Rocky Belmonte y Emilram Cossío, quedó en un mano a mano contra Joaquín Escobar.

Con una sonrisa, Zelma aceptó su eliminación y, con su característico humor, comentó: “Al menos fui la primera en algo”, mostrando su actitud positiva frente a la situación.

Rocky Belmonte, quien había sido uno de sus mayores apoyos en la competencia, no dudó en acercarse a ella para animarla. “Eres una mujer hermosa, hiciste un gran plato”, le dijo mientras la abrazaba, reconociendo el esfuerzo de Zelma a lo largo de su participación.



Zelma, tranquila y agradecida, expresó: “Tengo un gran alivio, vine a disfrutar. He dado lo mejor de mí y ustedes me han dado lo mejor”, antes de despedirse con una actitud de gratitud hacia sus compañeros y el jurado.

Los jurados, también conmovidos por su salida, le dedicaron emotivas palabras. “Es muy bonito pasar tiempo junto a ti, te vas siendo querida por todos”, dijo Giacomo Bocchio. Mientras tanto, Masías, con un tono lleno de emotividad, añadió: “Me gusta el espíritu que tienes”, y se acercó para darle un cálido abrazo.

Aunque Zelma deja El Gran Chef Famosos en esta ocasión, su actitud, esfuerzo y cariño de sus compañeros y jurados la han convertido en una de las participantes más queridas de la temporada. ¿Quién será el siguiente en despedirse? ¡No te pierdas la próxima entrega de El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.