Canchita Centeno sigue demostrando por qué es una de las favoritas en El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha. En la primera noche de eliminación de esta temporada, la siempre alegre cómica conquistó al jurado con su shakshuka.

El exigente jurado no escatimó en halagos. Giacomo Bocchio señaló: “Has encontrado un balance, en general está muy bien”. Pero lo que realmente emocionó a Canchita fue el comentario de Javier Masías, quien dijo: “A mí me ha encantado, me gusta y lo puedo disfrutar”.

Fiel a su estilo, la participante no pudo contener su emoción y, llevándose las manos al frente, respondió entre risas: “¿De verdad, osito cariñosito del infierno? Es un honor para mí”.

El momento generó risas en el set y dejó claro que Canchita, además de ser talentosa en la cocina, sabe cómo ganarse al público y a los jueces con su espontaneidad.

¿Podrá mantener este nivel en los próximos retos? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha para descubrirlo!

