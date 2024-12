La preparación de la shakshuka se convirtió en un verdadero desafío para los participantes de El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, y Zelma Gálvez fue una de las más afectadas.

Cuando llegó el momento de presentar su plato al jurado, las cosas no salieron como esperaba. Tras un rápido análisis, Masías fue contundente: “Yo no me voy a servir porque no me gusta el huevo crudo”, dejando a Zelma visiblemente impactada mientras el plato regresaba intacto a su mesa.

Por su parte, Peláez desde su estación agregó: “Efectivamente, esos huevos parecen estar crudos”, mientras las cámaras captaban el gesto de resignación en el rostro de la participante.

Aunque Nelly Rossinelli trató de suavizar la crítica explicando los errores técnicos, Giacomo Bocchio fue más directo: “Se ve más caótico de lo que se siente en boca”, dejando en claro que la presentación no cumplió con las expectativas.

¿Logrará Zelma Gálvez revertir la situación en el próximo reto? ¿O será esta noche la última en la competencia? ¡Sintoniza El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha y no te pierdas ni un segundo del drama culinario!