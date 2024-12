La primera noche de eliminación en El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha tuvo una nueva sorpresa, y esta vez, el foco fue Zelma Gálvez. La participante, que ya ha vivido varios incidentes en la cocina, protagonizó otro curioso momento mientras preparaba su risotto criollo.

A pesar de la experiencia que ha adquirido en el programa, los nervios parecen estar jugando en su contra. Después de colocar aceite en la sartén, Zelma intentó continuar con la preparación, pero se olvidó de un pequeño pero crucial detalle: la hornilla estaba apagada.

“No lo he prendido”, dijo Zelma, mostrando su frustración y resignación. “No entiendo cómo quiero cocinar si no he prendido la hornilla”, agregó, riéndose de sí misma mientras intentaba recuperar el tiempo perdido.

Este incidente no es el primero para Zelma, quien ya había tenido sus tropiezos en la cocina, como cuando quemó un plato o confundió un prendedor con un termómetro. Sin embargo, su actitud relajada frente a los errores ha logrado que se gane el cariño del público.



¿Podrá Zelma superar su nerviosismo y lograr salvarse en esta ronda? ¿O este pequeño desliz será su despedida de la competencia? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha para descubrir qué sucederá con Zelma!

